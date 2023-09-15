Корейська компанія судитиметься з регуляторами

Представники компанії заявили, що висунуті Комітетом з фінансових послуг (FSC) звинувачення у шахрайстві та розтраті є необґрунтованими. Вони вважають, що регулятор спеціально користується відсутністю чітких правил щодо крипти.

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1 вересня FSC порекомендував звільнити генерального директора Delio Чон Сан Хо, що у компанії протрактували як тиск з боку влади країни. Також була накладено тримісячна заборона на ведення бізнесу, а активи, які заарештували можуть загрожувати діяльності Delio.

Зверніть увагу! Спірним питанням залишається чи вважається кредитна компанія, яка надає кошти в борг з використанням віртуальних активів як заставу, оператором бізнесу віртуальних активів і чи є акт накладання блокування "зберіганням" віртуальних активів відповідно до Спеціального закону про фінансові послуги.

Мексиканський бізнесмен тримає свої активи у біткойнах

Мексиканський мільярдер Рікардо Салінас Плієго тримає такі активи у крипті:

платформу MicroStrategy;

кілька майнінгових компаній;

нафтові підприємства;

видобуток золота.

Я маю віддати належне моєму другу Сейфедіну Аммусу за його книгу "Стандарт Біткойна". Він справді все пояснив. Він зібрав в одній невеликій книзі все, що стосується Біткоїна, історії грошей, як вони розвивалися, як ними зловживав уряд. Це Біблія,

– розповів мільярдер.

Саме ця книга дала бізнесмену уявлення про переваги криптовалюти децентралізованих фінансів (DeFi).

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.