Корейська компанія судитиметься з регуляторами
Представники компанії заявили, що висунуті Комітетом з фінансових послуг (FSC) звинувачення у шахрайстві та розтраті є необґрунтованими. Вони вважають, що регулятор спеціально користується відсутністю чітких правил щодо крипти.
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1 вересня FSC порекомендував звільнити генерального директора Delio Чон Сан Хо, що у компанії протрактували як тиск з боку влади країни. Також була накладено тримісячна заборона на ведення бізнесу, а активи, які заарештували можуть загрожувати діяльності Delio.
Мексиканський бізнесмен тримає свої активи у біткойнах
Мексиканський мільярдер Рікардо Салінас Плієго тримає такі активи у крипті:
- платформу MicroStrategy;
- кілька майнінгових компаній;
- нафтові підприємства;
- видобуток золота.
Я маю віддати належне моєму другу Сейфедіну Аммусу за його книгу "Стандарт Біткойна". Він справді все пояснив. Він зібрав в одній невеликій книзі все, що стосується Біткоїна, історії грошей, як вони розвивалися, як ними зловживав уряд. Це Біблія,
– розповів мільярдер.
Саме ця книга дала бізнесмену уявлення про переваги криптовалюти децентралізованих фінансів (DeFi).