Украинские военные имеют право на досрочную пенсию и специальные выплаты. Однако воспользоваться ими можно только при наличии определенных условий.

Кто из военных может выйти на пенсию раньше?

Военные, которые принимали участие в боевых действиях во время военного положения, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Это предусмотрено действующим законодательством, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".

Служба в Силах обороны Украины, в частности непосредственное участие в боевых операциях, дает право на льготный учет выслуги лет. По закону, каждый месяц на фронте засчитывается как три месяца службы, но при условии, что военный провел в зоне боевых действий не менее одного месяца.

Например! Если боец пробыл на передовой 12 месяцев, ему в стаж начислят 36 месяцев.

Таким образом, участники боевых действий (УБД) могут выйти на пенсию раньше общего пенсионного возраста. Для этого нужно соответствовать следующим условиям:

мужчины-УБД: с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа; женщины-УБД: с 50 лет, если имеют 20 лет стажа и более.

Обратите внимание! Выслуга лет военных приравнивается к страховому стажу, что позволяет им оформить пенсию раньше, чем другим.