Более 25 тысяч гривен: кто в Украине может получать пенсию, превышающую максимальную

В Украине установлен максимальный размер пенсионных выплат. В то же время для отдельных категорий граждан пенсия может рассчитываться в большем размере в соответствии со специальными законами.

Кому назначают специальные пенсии

Общий максимальный размер пенсии в Украине в 2026 году ограничен 10 прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц и составляет 25 950 гривен, пишет ПФУ.

Однако, помимо стандартных выплат по возрасту, действует система специальных пенсий. Они назначаются в соответствии с отдельными законами для конкретных профессиональных категорий. Речь идет, в частности, о:

государственных служащих;

судей, в частности тех, кто после ухода в отставку получает ежемесячное пожизненное денежное содержание;

прокуроров;

военнослужащих и некоторых других сотрудников силовых структур;

судебных экспертов;

народных депутатов Украины;

должностных лиц Национального банка Украины;

членов Кабинета Министров Украины;

должностных лиц органов местного самоуправления;

ученых;

журналистов, подпадающих под соответствующие условия;

граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Впрочем, сама по себе работа в определенной профессии не означает автоматического получения спецпенсии. Для каждой категории предусмотрены свои требования относительно стажа, возраста, должности или других обстоятельств.

Какие ограничительные коэффициенты действуют

В то же время в период действия военного положения к сумме спецпенсии, превышающей максимальный порог, применяются ограничительные коэффициенты.

В настоящее время действуют следующие ограничения:

для суммы от 10 до 11 прожиточных минимумов – 0,5 или 50%;

свыше 11 прожиточных минимумов до 13 – 0,4 или 40%;

свыше 13 прожиточных минимумов до 17 – 0,3 или 30%;

свыше 17 прожиточных минимумов до 21 – 0,2 или 20%;

для суммы свыше 21 прожиточного минимума – 0,1 или 10%.

Важно, что эти коэффициенты применяются не ко всей пенсии, а только к той части, которая превышает установленный порог.

Например, если рассчитанный размер спецпенсии составляет 30 тысяч гривен:

первые 25 950 гривен выплачиваются в полном объеме;

к следующим 2 595 гривен применяется коэффициент 0,5;

к остальным 1 455 гривнам применяется коэффициент 0,4.

В результате фактическая выплата составит около 27 829 гривен.

При этом законодательство определяет категории граждан, на которых ограничительные коэффициенты не распространяются.

Снижающие коэффициенты не применяются к военным и сотрудникам силовых структур, которые защищают страну от российской агрессии или участвовали в защите Украины начиная с 2014 года. Также полные выплаты без коэффициентов сохраняются для членов семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих.

Напомним, право на исключение из ограничения суммы максимальной пенсии подтверждается на основании сведений из Единого государственного реестра ветеранов войны, которые Пенсионный фонд получает в порядке информационного взаимодействия с Министерством по делам ветеранов.