Удивил ли курс биткойна в конце сентября
30 сентября 2024, 13:38Читати новину українською
Цена за монету самой первой и самой популярной криптовалюты за последнюю неделю почти не изменилась. Биткойн остается на отметке в более 60 тысяч долларов.
Цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 30 сентября выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 63,60 тысячи доллара за монету (-3,02% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 2,61 тысячи доллара за монету (-1,43% за сутки).
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Каким был сентябрь для биткойна
Промышленный индекс Доу-Джонса свидетельствует о том, что биткойн может завершить сентябрь лучшим ростом для этого месяца в истории.
- Известно, что с начала сентября курс криптовалюты подскочил аж на 12,3%. Это является лучшей динамикой для этого месяца с момента запуска криптовалюты в 2009 году.
- Считается, что биткойн получил поддержку из-за объявления Китаем мер стимулирования экономики и новые снижения ключевой ставки ФРС.