Чи здивував курс біткойна наприкінці вересня

Ціна за монету найпершої та найпопулярнішої криптовалюти за останній тиждень майже не змінилася. Біткойн залишається на позначці у понад 60 тисяч доларів.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 30 вересня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 63,60 тисячі долара за монету (-3,02% за добу);

(BTC) – 63,60 тисячі долара за монету (-3,02% за добу); Ethereum (ETH) – 2,61 тисячі долара за монету (-1,43% за добу).

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Яким був вересень для біткойна

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Промисловий індекс Доу-Джонса свідчить про те, що біткойн може завершити вересень найкращим зростанням для цього місяця в історії.