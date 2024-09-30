Чи здивував курс біткойна наприкінці вересня
30 вересня 2024, 13:38Читать новость на русском
Ціна за монету найпершої та найпопулярнішої криптовалюти за останній тиждень майже не змінилася. Біткойн залишається на позначці у понад 60 тисяч доларів.
Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 30 вересня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 63,60 тисячі долара за монету (-3,02% за добу);
- Ethereum (ETH) – 2,61 тисячі долара за монету (-1,43% за добу).
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Яким був вересень для біткойна
Промисловий індекс Доу-Джонса свідчить про те, що біткойн може завершити вересень найкращим зростанням для цього місяця в історії.
- Відомо, що з початку вересня курс криптовалюти підскочив аж на 12,3%. Це є найкращою динамікою для цього місяця з моменту запуску криптовалюти у 2009 році.
- Вважається, що біткойн отримав підтримки через оголошення Китаєм заходів стимулювання економіки та нові зниження ключової ставки ФРС.