150 тысяч долларов за монету: Том Ли ждет роста биткоина

По мнению Тома Ли, курс биткойна может достичь до 150 тысяч долларов за монету до конца 2024 года. Однако сейчас стоимость токена почти не меняется в течение нескольких дней.

Биткоину прогнозируют рост

Глава отдела исследований компании FundStrat Том Ли прогнозирует существенный рост стоимости биткойна до конца года.

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Спрос растет благодаря новым ETF, предложение сократится из-за халвинга, и если денежно-кредитная политика смягчится, на что мы и ожидаем, это также будет способствовать росту рисковых активов,

– сказал он.

Такое предположение аналитик сделал во время ралли биткойна, которое сбавило обороты после роста в 35% за последние несколько недель до 53 000 долларов. Это самая высокая цена за последние 26 месяцев.

Что говорят другие аналитики

Аналитическая компания Swissblock проанализировала рынок 21 февраля и пришли к выводу, что биткойн до сих пор находится в бычьей тенденции. Организация предположила, что перед ростом стоимости криптовалюты, она может просесть в цене на некоторое время.

Хотя преобладающие настроения говорят о возможном продолжении восходящей траектории, текущий сценарий может потребовать периода консолидации или даже отката к уровню поддержки 47 500 долларов. Такая коррекция поможет снизить чрезмерную волатильность и укрепить стабильность рынка перед возможным дальнейшим движением вверх,

– сказали в Swissblock.

Рыночный стратег LMAX Group Джоэл Крюгер посоветовал быть осторожными, сославшись на потенциальную волатильность из-за изменений в политике центральных банков и последствия глобальной макроэкономической слабости. Они могут временно повлиять на криптовалютные рынки. На его взгляд, такие тенденции дадут возможность занять стратегические позиции игрокам на рынке.