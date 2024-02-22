Что известно о новой услуге

Для 2,5 миллиона клиентов PostFinance теперь доступна новая услуга, которая позволяет им осуществлять операции с биткоинами и криптовалютами.

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Клиенты могут инвестировать в активы с суммы от 50 долларов и воспользоваться преимуществами криптодепозитария, торговых и сберегательных счетов в 11 цифровых валютах.

Благодаря выходу PostFinance на рынок цифровых активов, мы удовлетворяем потребности наших клиентов, а именно потребность в надежном поставщике для торговли и защиты цифровых валют,

– заявили в PostFinance.

Пользователи также могут получить доступ к предложениям 24/7 через онлайн-счет или приложение PostFinance.

Что известно о PostFinance PostFinance - это универсальный швейцарский банк и пятое по счету крупнейшее финансовое учреждение страны. PostFinance стал первым системообразующим банком, который предлагает услуги с биткоином.

При этом, сам PostFinance не является типичным банком. Поскольку он связан с SwissPost, он не может напрямую предоставлять кредиты по закону.

Обратите внимание! Хотя на вебсайте банка может казаться, что он предлагает потребительские кредиты и ипотеку, на самом деле он является брокером.

Таким образом, в первую очередь банк собирает вклады, но сотрудничает с другими организациями, чтобы предоставить дополнительные услуги – от пенсионных решений до торговли акциями.

Биткоин-услуги других банков

Однако, в ноябре 2023 года банк St. Galler Kantonalbank (SGKB), который входит в пятерку крупнейших швейцарских кантональных банков, также предложил своим клиентам торговлю и хранение BTC. Для предоставления брокерских и депозитарных услуг по работе с цифровыми активами SGKB привлек другой банк – SEBA.

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