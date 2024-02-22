Що відомо про нову послугу

Для 2,5 мільйонів клієнтів PostFinance тепер доступна нова послуга, яка дозволяє їм здійснювати операції з біткойнами та криптовалютами.

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Клієнти можуть інвестувати в активи з суми від 50 доларів та скористатися перевагами криптодепозитарію, торговельних та ощадних рахунків у 11 цифрових валютах.

Завдяки виходу PostFinance на ринок цифрових активів, ми задовольняємо потреби наших клієнтів, а саме потребу в надійному постачальнику для торгівлі та захисту цифрових валют,

– заявили в PostFinance.

Користувачі також можуть отримати доступ до пропозицій 24/7 через онлайн-рахунок або застосунок PostFinance.

Що відомо про PostFinance PostFinance - це універсальний швейцарський банк та п'ята за рахунком найбільша фінансова установа країни. PostFinance став першим системоутворювальним банком, який пропонує послуги з біткоїном.

При цьому, сам PostFinance не є типовим банком. Оскільки він пов'язаний із SwissPost, він не може безпосередньо надавати кредити згідно з законом.

Зверніть увагу! Хоча на вебсайті банку може здаватися, що він пропонує споживчі кредити й іпотеку, насправді він є брокером.

Таким чином, в першу чергу банк збирає вклади, але співпрацює з іншими організаціями, щоб надати додаткові послуги – від пенсійних рішень до торгівлі акціями.

Біткойн-послуги інших банків

Однак, у листопаді 2023 року банк St. Galler Kantonalbank (SGKB), який входить до пʼятірки найбільших швейцарських кантональних банків, також запропонував своїм клієнтам торгівлю та зберігання BTC. Для надання брокерських і депозитарних послуг з роботи з цифровими активами SGKB залучив інший банк – SEBA.

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