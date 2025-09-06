Американская валюта с 8 сентября по 15 сентября будет зависеть от ряда факторов, в частности уровня учетной ставки. Однако прогнозируется, что цена доллара будет стабильной, а предел в 42 гривны будет оставаться непреодолимым.

Ждать ли изменений по доллару на следующей неделе?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что посреди сентября на курс прежде всего будет влиять решение монетарного комитета НБУ по учетной ставке, а также экономический рост и новости о мире в Украине.

Ожидается, что несмотря на все факторы влияния ситуация в дальнейшем будет оставаться положительной, а тенденции курса будут стабильными.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Курс американского доллара сохранится на прежних позициях.

Стоит заметить, что баланс спроса и предложения, который вызывает колебания текущих курсов, будет зависеть от стратегии НБУ, которая пока довольно эффективна в этом отношении. Кроме того, ожидается, что разрыв между курсами покупки и продажи будет незначительным.

Обратите внимание! С 8 по 14 сентября курс доллара на межбанке и на наличном рынке будет отличаться, но несущественно: на межбанке цена будет в пределах 41,40 – 41,80 гривны за валюту, а на наличном – в пределах 41,20 – 41,60 гривны за валюту.

Какой курс доллара прогнозировали в первую неделю сентября?