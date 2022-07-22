Повлияет ли резкое повышение курса доллара на цены в Украине: объяснение от НБУ

Нацбанк заверил, что повышение курса доллара будет иметь лишь ограниченное влияние на инфляцию, и цены поднимутся незначительно.

Напомним, что вчера Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны по отношению к доллару США на 25% до 36,57 гривны за доллар.

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Почему НБУ поднял курс

Свое решение объяснили тем, что за 5 месяцев полномасштабной войны ситуация в Украине и мире изменилась и курс должен соответствовать новым условиям для стабильного восстановления экономики.

Это решение будет иметь лишь ограниченное влияние на инфляцию – около 2 – 3 процентных пункта (в.п.) до годовых темпов роста цен, учитывая, что 0,6 – 0,8 в. п. из них составят прямые и вторичные эффекты от повышения цен на топливо. Влияние изменения уровня фиксации курса на инфляцию уже учтено в новом прогнозе Национального банка. Корректировка фиксированного курса на 25% не означает равнозначного роста цен,

– говорится в сообщении.

Почему цены сильно не подпрыгнут: аргументы НБУ

НБУ объяснило, что в основе роста потребительских цен в первую очередь лежит не курсовой фактор, а другие причины, в частности высокие мировые цены, рекордная инфляция в мире и последствия войны, среди которых: нарушение цепей поставки, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры и временная оккупация отдельных территорий нашей страны.

Во-вторых, курс на уровне 29,25 грн за 1 доллар США из-за изменения внутренней и внешней ситуации постепенно терял роль якоря в экономике. То есть, еще до изменения уровня фиксации официального курса в цену импортных товаров уже закладывался высший курс гривны к доллару США. Кроме того, часть импорта закупали за счет наличной валюты, курс на которую также был выше официального.

В-третьих, в условиях низкого потребительского спроса из-за вызванного войной падения доходов населения импортеры и торговцы лишь частично могут перенести на цены рост себестоимости импортируемых товаров. Они будут вынуждены корректировать свою собственную маржу.

Кроме этого, в потребительском наборе украинцев, на основе которого рассчитывается инфляция, вес импортируемых товаров составляет около трети. Даже для этих товаров ценообразование не полностью оговаривается обменным курсом. В то же время, ценообразование товаров и услуг украинского производства значительно меньше зависит от курсового фактора.

Именно поэтому перенос корректировки официального курса на инфляцию не будет полным. +25% к официальному курсу не означает равнозначного роста инфляции. Вместо этого фиксация официального курса гривны на новом более устойчивом уровне позволит Национальному банку и дальше удерживать контроль над развитием динамики цен. Если проще, это сохранит экономику от неконтролируемого подорожания товаров и услуг в среднесрочной перспективе,

– объяснили в НБУ.

Также в Нацбанке объяснили, что вдобавок внутренние производители и экспортеры будут иметь более конкурентные условия на рынке. Частичное замещение импортируемых товаров продукцией внутренних производителей будет способствовать восстановлению экономики и большей способности противостоять вызовам военного времени.

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