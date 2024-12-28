С января курс доллара может пересечь новую отметку

Прогнозируется, что после Нового года, в первую неделю января, американская валюта в цене существенно не изменится. Однако есть вероятность, что отметка в 42 гривны за доллар будет преодолена.

Каким будет доллар с 1 января

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что в первую неделю января текущие курсовые изменения не сделают сенсации на валютном рынке.

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Это будет возможным из-за определенных факторов, таких как повышение учетной ставки до 13,5%, продолжение режима управляемой гибкости и общеэкономические факторы, то есть объем международной финансовой помощи.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вполне возможно, что в начале года официальный курс доллара США будет находиться в диапазоне 41,80 – 42,10 грн, то есть какого-то стремительного курсового изменения не произойдет.

Банкир рассказал, что, возвращаясь к учетной ставке, которая укрепляет гривну, можно предположить, что объемы ежедневных валютных интервенций могут вернуться к 150 – 180 миллионам долларов. Это покажет снижение градуса спроса.

Поэтому общие характеристики рынка с 30 декабря по 5 января будут такими:

на межбанке – 41,80 – 42,10 гривны за доллар,

– 41,80 – 42,10 гривны за доллар, на наличном рынке – 41,90 – 42,20 гривны за доллар.

Заметьте! Несмотря на внешнее напряжение, связанное как с войной, так и со многими неизвестными экономическими факторами, ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.