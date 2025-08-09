В середине августа на валютном рынке до сих пор будут оставаться летние тренды, то есть колебания доллара будут происходить в привычном диапазоне от 41,65 до 42 гривен. Но текущие курсовые изменения будут ожидаемыми и прогнозируемыми.

Какой курс доллара ожидать на следующей неделе?

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что диапазон для курса доллара прогнозируется на уровне 41,65 гривны и 42 гривен.

Читайте также Курс растет: что происходит со злотым после начала августа

Лесовой добавляет, что главную роль как всегда будет играть Нацбанк, который будет регулировать спрос и предложение через валютные интервенции.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Однако сезон жатвы может "естественным путем" выровнять спрос и предложение, ведь обычно в этот период аграрии реализуют избыток валюты для закупки топлива и других материалов. Поэтому можно предположить, что активность регулятора на рынке будет несколько приглушенной.

В то же время колебания курса будет происходить в пределах действия режима управляемой гибкости. Речь идет о текущих изменениях, разницу между курсами покупки/продажи, разницы между курсами наличного и безналичного рынков, которые будут минимальными.

Обратите внимание! С 11 по 17 августа коридоры валютных колебаний будут на уровне 41,6 – 42 гривен за доллар (на межбанке) и 41,65 – 42,2 гривны за доллар (на наличном рынке).