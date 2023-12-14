Как обесценился рубль за 2023 год и чего ждать дальше

Российский рубль однозначно прошел через достаточно турбулентный период. Валюта государства-агрессора фиксировала как значительные спады, так и "неожиданное" укрепление позиций. О главных колебаниях рубля на рынке – рассказываем в материале 24 Канала.

В целом в 2023 году рубль продолжил тенденцию, которую демонстрировал в течение предыдущих месяцев. Более того, российская валюта неоднократно фиксировала серьезные обвалы и тестировала новые минимумы.

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Главные обвалы рубля за год

Уже первого марта 2023 года рубль рухнул до самого слабого уровня за 10 месяцев. Этому способствовали санкционные ограничения Запада, сокращение финансовых поступлений от продажи энергоносителей, а также увеличение военных расходов. С декабря по март 2023 года рубль ослаб против доллара примерно на 20%.

Уже в начале апреля доллар и евро пересекли отметку в 80 и 90 рублей соответственно. Однако это был далеко не конец истории обвалов рубля в 2023 году. Не стоит забывать, что краткосрочный бунт Евгения Пригожина спровоцировал хаос на финансовых рынках. На этом фоне россияне начали массово снимать наличные деньги. Всего за день они получили на руки более 100 миллиардов рублей.

Следующий немаловажный момент для курса официальной валюты зафиксировали в августе 2023 года. Тогда евро и доллар подорожали выше отметки в 100 рублей. Дальше – больше! Рубль даже вошел в тройку самых слабых валют мира. К вышеупомянутым факторам, оказывавшим давление на денежную единицу, добавился отток капитала из России.

Как российские власти "спасали" рубль

В середине августа российский центробанк заявил о проведении экстренного заседания. На такой шаг регулятор пошел после критики помощника главы Кремля Владимира Путина. По словам Максима Орешкина, именно действия Банка России привели к последним проблемам, связанным с экономикой.

На этом заседании российский центробанк резко повысил ключевую ставку, чтобы минимизировать риски ценовой стабильности в стране. Похожее решение регулятор принял еще в конце октября 2023 года. В начале месяца курс доллара в России колебался на уровне 100 рублей.

Вопрос обрушения рубля также волновал президента России и тирана Владимира Путина. Интересно, что во время одной из его речей на форуме "Валдай" рубль зафиксировал очередной спад и пересек отметку в 100 рублей за доллар США.

В общем, все пришло к тому, что Путин подписал указ, согласно которому экспортеры стали обязаны продавать валюту, которую они получили от продажи своих товаров за границей. Власти даже определили конкретные объемы продаж валюты.

Российское правительство также упомянуло в заявлении об указе Владимира Путина о введении контроля над капиталом в стране. Однако в публичном доступе этого документа нет.

Справка: на момент выхода материала доллар стоит в России почти 90 рублей, тогда как цена евро колеблется на уровне 97 рублей. Кроме того, в конце ноября рубль начал демонстрировать одну из лучших динамик против доллара США.

Издание Bloomberg указывало, что укрепление позиций рубля – важный фактор для сдерживания роста инфляции, особенно накануне так называемых выборов президента в России. В российском бюджете на 2024 год заложили курс примерно на уровне 90 рублей за доллар.

Что следует знать о резервах России Правительство государства-агрессора под давлением и расширением начало искать новые источники финансирования. К сожалению, следует признать, что Россия тщательно готовилась к войне на многих уровнях. В частности, речь идет об уменьшении зависимости от доллара и евро в контексте золотовалютных резервов.



Еще один важный пункт – наполненность Фонда национального благосостояния, благодаря которому Россия покрывала дефицит бюджета в 2022 году. Самым сложным месяцем для агрессора в прошлом году был декабрь. На 2023 год в Фонде хранят 140 миллиардов долларов.

Оценка ситуации и прогноз от эксперта

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал изменения, связанные с курсом рубля в России в 2023 году, и поделился, чего следует ожидать дальше.

В частности, эксперт сообщил, что России удалось удержать курс рубля, поскольку обвал мог быть значительно сильнее. То же касается инфляции в России. К такому результату привели очень профессиональные и взвешенные решения российского центробанка.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Обесценивание российской валюты повлекло за собой резкое уменьшение поступления свободно конвертируемой валюты (доллар, евро, – 24 Канал) от продажи сырья за рубежом. Этот переход произошел, когда Россия перешла на продажу нефти за китайские юани и индийские рупии. До этого для этих целей традиционно использовали доллар США.

В то же время из-за механизма резкого увеличения ставки рефинансирования россияне имели возможность остановить этот подъем и ситуация более-менее сейчас у них стабилизировалась, добавляет он. На вопрос, можно ли сейчас говорить о формировании курса рубля на основе рыночных принципов, Олег Пендзин ответил следующим образом:

В настоящее время в России все четко контролируют, все отслеживается. Никаких вопросов, касающихся рыночных методов, там нет. Там нет рынка в реальной действительности как такого, чтобы формировался курс.

Эксперт также добавил, что в 2024 году все-таки не удастся удержать курс рубля, который может падать до 120 – 130 рублей за доллар США. К тому, что курс рубля сильно пошатнется приведет, в частности, разогрев российской экономики.