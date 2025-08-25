Доллар несущественно потерял цену в банках после выходных, а в обменниках произошел обвал при покупке. Зато евро начало расти: на черном рынке цена при покупке и продаже выросла чуть ли не на 30 копеек.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 25 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,05 гривны (+5 копеек против 22 августа) и продажа по 41,59 гривны (+4 копейки).

Покупка евро проходит по 47,85 гривны (+8 копеек), продажа – по 48,50 гривны (+8 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,47 гривны (+7 копеек), а продать по 41,40 гривны (-10 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,60 гривны (-32 копейки), а продают по 41,50 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

Какой будет цена доллар?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что на этой неделе вероятно, что доллар не пересечет отметку в 42 гривны. Дело в том, что колебания традиционно будут происходить под действием режима управляемой гибкости, а значит, валюта будет находиться в стабильной ситуации.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Прогнозирую, что все вероятные изменения будут происходить в пределах 41,4 – 41,8 гривны за доллар.

Будет влиять на курс и экономическое состояние в стране, ведь снижение инфляции влияет на динамику курса.