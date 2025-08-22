Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 22 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривне (-11 копеек против 21 августа) и продажа по 41,55 гривны (-5 копеек).

Покупка евро проходит по 47,77 гривны (-13 копеек), продажа – по 48,42 гривны (-13 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-5 копеек), а продать по 41,50 гривны (+1 копейка).

(-5 копеек), а продать по (+1 копейка). Покупка евро по 48,04 гривны (-25 копеек), а продажа по 48,24 гривны (-26 копеек).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 21 августа, доллары покупают в среднем по: 40,93 гривны (-6 копеек), а продают по 41,51 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продают по (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,35 гривны (-46 копеек), а продают по 48,45 гривны (-1 копейка).

По сколько будет доллар и евро?

Банкир Тарас Лесовой рассказал в комментарии 24 Каналу, что на наличном рынке ожидается доллар по 41,4 – 41,8 гривны, а вот евро – по 48 – 49,5 гривны.

Таким образом, стоимость доллара будет зависеть от режима управляемой гибкости, а евро от торгов пары доллар/евро. Ожидается, что соотношение двух валют может составить 1 евро к 1,2 доллара.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Кроме того, рыночные механизмы курсообразования никто не отменял: мы констатируем, что в августе есть определенное "лишнее" предложение.

Как объясняет Лесовой, аграрии сейчас реализуют избыток валюты под жатву, а потому НБУ роль может быть немного уменьшена, а курсовые показатели будут формироваться естественным путем.