Рост доллара: что влияет на курсовые колебания

На курс валют влияет значительное количество факторов. Одним из самых весомых уверенно можно назвать общее состояние экономики в стране.

Как стабилизируют курс

Регулятор продолжает укрепление гривны. Этому способствует и получение Украиной международной денежной помощи.

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Недавно партнеры предоставили украинцам рекордный объем помощи. Эта сумма достигла 9 миллиардов долларов. Благодаря этому, НБУ смог значительно пополнить свои золотовалютные резервы – до 43,8 миллиарда долларов (данные на 1 апреля 2024 года).

Благодаря поддержке международных партнеров, НБУ имеет достаточно ресурсов для поддержания курса. То есть у регулятора есть возможность осуществлять своевременные валютные интервенции.

Почему меняется курс

В мае/июне торговый баланс Украины может ухудшиться из-за сокращения экспорта агропродукции. Это, вероятно, негативно повлияет на курс гривны. Однако НБУ готов к этому вызову.

Также значительное влияние на гривневый курс будет иметь либерализация валютных ограничений, которая действует для бизнеса. Однако эту проблему следует ожидать только в долгосрочной перспективе. Тем более, что НБУ накапливает валютные резервы, благодаря которым и регулируется рынок.

Основными факторами колебания курса можно назвать:

события на фронте;

увеличение спроса со стороны населения;

задержка международной помощи.