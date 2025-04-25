Валютный рынок на грани изменений: чего ожидать в начале мая

Курс гривны в начале мая будет колебаться в пределах знакомых коридоров. В то же время на рынок в течение следующей недели будут влиять как экспорт, так и дальнейшие решения Запада по поддержке Украины, что может повлиять на колебания валют.

Какие факторы будут влиять на рынок валют

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в последние дни апреля и в начале мая ожидается, что на валютном рынке будут продолжаться тенденции последних нескольких недель.

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Речь идет о следующих тенденциях:

Колебания официального курса будут происходить в пределах мартовских коридоров; Давление экспортеров может увеличиться благодаря грядущему налоговому периоду; Наличный рынок вероятно снова сравняется курсовыми показателями с безналичным; Будет действовать режим управляемой гибкости, что означает минимальные текущие курсовые изменения.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По нашему расчету, на 1 мая официальный курс будет колебаться в пределах 41,20 – 41,60 гривны. Сравнив с начальным курсом года, который на 1 января составил 42,02 гривны за доллар, можно ожидать, что по итогам 4 месяцев года официальный курс доллара может потерять 1,5 – 1%.

Кроме того, Лесовой отметил, что экономические факторы, по-прежнему, будут доминировать, а это рост экспорта, развитие промышленности, посевная и тому подобное.

Как видим, в течение последних нескольких недель "Фактор Трампа" не сильно влияет на украинский валютный рынок. То же касается ряда военных факторов: от динамики обстрелов, ситуации на фронте до ожидания перемирия,

– добавляет Лесовой.

Какие изменения валют в мае

Лесовой прогнозирует, что в мае вполне возможно, что события будут развиваться достаточно живо, но Нацбанк, по-прежнему, будет проводить политику на создание баланса между спросом и предложением.

К тому же согласно экономическим прогнозам, в мае может наблюдаться пик роста потребительских цен, что также может повлиять на стратегию регулятора по дальнейшему укреплению гривны и обузданию этих своенравных цен,

– говорит банкир.

Май также является последним месяцем, когда будут действовать экономические льготы Евросоюза для украинских товаров. Экспортеры должны приготовиться к изменениям.

Очень важный момент: подписание или неподписание так называемого ресурсного соглашения с США и возможность предоставления гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, отсроченные пошлины США не означают их отмены,а это значит, что страны ЕС, как основные партнеры Украины, будут готовиться. Не исключено, что это гипотетически может повлиять на объем международной финансовой поддержки в будущем.

В этом году ожидается, что в начале мая курсовые показатели будут "топтаться" на месте, а во второй половине мая курс доллара может вырасти в среднем на 1%, а по итогам месяца официальный курс будет колебаться в коридоре 41,60 – 42 гривны за доллар.

Обратите внимание! Это лишь номинальный прогноз. До сих пор точно неизвестен ряд экономических факторов, что вместе с военными факторами могут повлиять на валютный рынок.

Какими будут общие характеристики рынка с 28 апреля по 4 мая

Коридоры валютных колебаний: 41,20 – 41,60 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро (на межбанке) и 41,20 – 41,60 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро (на наличном рынке).

41,20 – 41,60 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро (на межбанке) и 41,20 – 41,60 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Таким образом, валютный рынок медленно возвращаться к привычной парадигме: время сезонных факторов, таких как доминирование предложения над спросом, подошло к концу.