Экономика Соцвыплаты УБД имеют право на бесплатный проезд: что делать, если военному отказали
7 августа, 14:00
2

УБД имеют право на бесплатный проезд: что делать, если военному отказали

Альбина Ковпак
Основні тези
  • УБД имеют право на бесплатный проезд в городском, междугородном и пригородном транспорте, но в случае отказа перевозчика следует придерживаться определенного алгоритма действий.
  • Существует около 20 льгот для УБД, включая медицинские, транспортные, трудовые и социальные льготы, а также государственную поддержку в образовании.

УБД могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако на случай, когда перевозчик откажет в этой услуге, есть определенный алгоритм действий.

Чем УБД могут ездить бесплатно?

Военнослужащие со статусом УБД имеют право на бесплатный проезд как в городском, так и междугородном транспорте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Среди такого транспорта:

  • все виды городского пассажирского транспорта;
  • автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;
  • железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения;
  • автобусы пригородных и междугородных маршрутов.

Что делать, если отказали в бесплатном проезде?

При отказе перевозчика нужно действовать по следующему алгоритму:

  • Оплатить проезд и требовать у водителя билет, параллельно проводя видеофиксацию;
  • Зафиксировать название компании-перевозчика;
  • Заручиться поддержкой свидетелей - других пассажиров;
  • Вызвать полицию, передать данные о транспорте и настаивать на составлении материалов об административном правонарушении по ст. 133-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Если полицию не вызвали, после выхода из транспорта следует записать или сфотографировать госзнак авто и обратиться с жалобой к местным властям или Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

Какие еще льготы доступны УБД?

Существует около 20 льгот для УБД: медицинские, транспортные, трудовые и социальные льготы, включая бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, скидки на жилье.

Военные также могут получить различные социальные привилегии, такие как повышение пенсии, освобождение от уплаты налогов.

Также государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.