УБД могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако на случай, когда перевозчик откажет в этой услуге, есть определенный алгоритм действий.

Чем УБД могут ездить бесплатно?

Военнослужащие со статусом УБД имеют право на бесплатный проезд как в городском, так и междугородном транспорте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Среди такого транспорта:

все виды городского пассажирского транспорта;

автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;

железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения;

автобусы пригородных и междугородных маршрутов.

Что делать, если отказали в бесплатном проезде?

При отказе перевозчика нужно действовать по следующему алгоритму:

Оплатить проезд и требовать у водителя билет, параллельно проводя видеофиксацию;

Зафиксировать название компании-перевозчика;

Заручиться поддержкой свидетелей - других пассажиров;

Вызвать полицию, передать данные о транспорте и настаивать на составлении материалов об административном правонарушении по ст. 133-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Если полицию не вызвали, после выхода из транспорта следует записать или сфотографировать госзнак авто и обратиться с жалобой к местным властям или Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

Какие еще льготы доступны УБД?

Существует около 20 льгот для УБД: медицинские, транспортные, трудовые и социальные льготы, включая бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, скидки на жилье.

Военные также могут получить различные социальные привилегии, такие как повышение пенсии, освобождение от уплаты налогов.

Также государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.