УБД имеют право на бесплатный проезд: что делать, если военному отказали
- УБД имеют право на бесплатный проезд в городском, междугородном и пригородном транспорте, но в случае отказа перевозчика следует придерживаться определенного алгоритма действий.
- Существует около 20 льгот для УБД, включая медицинские, транспортные, трудовые и социальные льготы, а также государственную поддержку в образовании.
УБД могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако на случай, когда перевозчик откажет в этой услуге, есть определенный алгоритм действий.
Чем УБД могут ездить бесплатно?
Военнослужащие со статусом УБД имеют право на бесплатный проезд как в городском, так и междугородном транспорте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
Среди такого транспорта:
- все виды городского пассажирского транспорта;
- автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;
- железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения;
- автобусы пригородных и междугородных маршрутов.
Что делать, если отказали в бесплатном проезде?
При отказе перевозчика нужно действовать по следующему алгоритму:
- Оплатить проезд и требовать у водителя билет, параллельно проводя видеофиксацию;
- Зафиксировать название компании-перевозчика;
- Заручиться поддержкой свидетелей - других пассажиров;
- Вызвать полицию, передать данные о транспорте и настаивать на составлении материалов об административном правонарушении по ст. 133-1 Кодекса об административных правонарушениях.
Если полицию не вызвали, после выхода из транспорта следует записать или сфотографировать госзнак авто и обратиться с жалобой к местным властям или Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.
Какие еще льготы доступны УБД?
Существует около 20 льгот для УБД: медицинские, транспортные, трудовые и социальные льготы, включая бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, скидки на жилье.
Военные также могут получить различные социальные привилегии, такие как повышение пенсии, освобождение от уплаты налогов.
Также государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.