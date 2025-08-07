УБД можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Проте на випадок, коли перевізник відмовить у цій послузі, є певний алгоритм дій.

Чим УБД можуть їздити безкоштовно?

Військовослужбовці зі статусом УБД мають право на безкоштовний проїзд як у міському, так і міжміському транспорті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

Серед такого транспорту:

усі види міського пасажирського транспорту;

автомобільний транспорт загального користування в сільській місцевості;

залізничний і водний транспорт приміського сполучення;

автобуси приміських і міжміських маршрутів.

Що робити, якщо відмовили у безкоштовному проїзді?

При відмові перевізника потрібно діяти за наступним алгоритмом:

Сплатити за проїзд та вимагати у водія квиток, паралельно проводячи відеофіксацію;

Зафіксувати назву компанії-перевізника;

Заручитись підтримкою свідків — інших пасажирів;

Викликати поліцію, передати дані про транспорт та наполягати на складанні матеріалів про адміністративне правопорушення за ст. 133-1 Кодексу про адмінправопорушення.

Якщо поліцію не викликали, після виходу з транспорту слід записати чи сфотографувати держзнак авто і звернутися зі скаргою до місцевої влади чи Державної служби України з безпеки на транспорті.

Які ще пільги доступні УБД?

Існує близько 20 пільг для УБД: медичні, транспортні, трудові та соціальні пільги, включаючи безкоштовні ліки, санаторно-курортне лікування, знижки на житло.

Військові також можуть отримати різні соціальні привілеї, такі як підвищення пенсії, звільнення від сплати податків.

Також держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.