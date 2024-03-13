От виртуальной к физической: MetaMask планирует выпуск криптокарты

MetaMask, некастодиальный криптокошелек, проверяет возможности использования платежной ончейн-карты Mastercard, которую выпустила компания Baanx. Это может быть инновационным проектом в области цифровых активов.

Инновации в сфере цифровых активов

В маркетинговых материалах утверждается, что этот совместный продукт станет первым в своем роде децентрализованным платежным решением для Web3. Пользователи получат возможность совершать покупки ежедневно в любом месте, где принимаются карты, используя криптовалюту.

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Представитель компании Mastercard в своем комментарии для издания отметил, что компания внедряет ряд инновационных проектов в области цифровых активов.

Будет ли интегрироваться Visa

В то же время Visa, конкурент Mastercard, в начале 2023 года был вынужден отложить свои планы по интеграции криптовалют из-за серии банкротств в отрасли. Однако в апреле этого же года компания объявила о запуске программы привлечения разработчиков для проектов в сфере цифровых активов.

Однако, уже в сентябре Visa запустила пилотный проект, в рамках которого стейблкоин USDC используется в сети Solana среди торговых партнеров. Компания начала тестировать использование "стабильной монеты" на блокчейне Ethereum два года назад.

Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 11 марта выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 71,756 тысячи доллара за монету (+3,29% за сутки);

(BTC) – 71,756 тысячи доллара за монету (+3,29% за сутки); Ethereum (ETH) – 4,03 тысячи доллара за монету (+3,26% за сутки).