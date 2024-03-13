Від віртуального до фізичного: MetaMask планує випуск криптокартки

MetaMask, некастодіальний криптогаманець, перевіряє можливості використання платіжної ончейн-карти Mastercard, яку випустила компанія Baanx. Це можу бути інноваційним проєктом у галузі цифрових активів.

Інновації у сфері цифрових активів

У маркетингових матеріалах стверджується, що цей спільний продукт стане першим у своєму роді децентралізованим платіжним рішенням для Web3. Користувачі отримають можливість здійснювати покупки щодня в будь-якому місці, де приймаються картки, використовуючи криптовалюту.

Читайте також: 37% власників криптовалюти у світі – жінки

Представник компанії Mastercard у своєму коментарі для видання зазначив, що компанія впроваджує ряд інноваційних проєктів у галузі цифрових активів.

Чи буде інтегруватися Visa

Водночас Visa, конкурент Mastercard, на початку 2023 року був змушений був відкласти свої плани щодо інтеграції криптовалют через серію банкрутств у галузі. Проте в квітні цього ж року компанія оголосила про запуск програми залучення розробників для проєктів у сфері цифрових активів.

Проте, вже у вересні Visa запустила пілотний проєкт, в рамках якого стейблкоїн USDC використовується у мережі Solana серед торгових партнерів. Компанія почала тестувати використання "стабільної монети" на блокчейні Ethereum два роки тому.

Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 11 березня виглядав наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 71,756 тисячі долара за монету (+3,29% за добу);

(BTC) – 71,756 тисячі долара за монету (+3,29% за добу); Ethereum (ETH) – 4,03 тисячі долара за монету (+3,26% за добу).