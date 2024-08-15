MetaMask теперь выпускает карты Mastercard для расчетов криптовалютой

Команда MetaMask объявила о пилотном запуске своей карты. Пользователи смогут использовать свою крипту для покупок в фиатной валюте в любой точке мира, где принимаются карты Mastercard.

Карты для расчета криптой

Mastercard в сотрудничестве с платформой Baanx инициировали пилотный проект. Сначала будет выпущена ограниченная партия "нескольких тысяч" карт. Сейчас эти карты доступны пользователям по всему ЕС и Великобритании.

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Карта MetaMask работает как традиционная дебетовая карта: пользователи могут совершать покупки непосредственно со своего кошелька MetaMask, сохраняя при этом свои средства до момента транзакции. Затем криптовалюта мгновенно конвертируется в фиат и становится доступной для совершения покупок в Интернете или в магазине,

– написано в сообщении.

Пользователи обязаны хранить свою криптовалюту в сети второго уровня Ethereum-сети, разработанной MetaMask, компанией ConsenSys. Кроме того, пользователи должны использовать кошелек MetaMask для установления лимитов расходов для своих карт. Они могут хранить свои ключи в любом месте по собственному усмотрению.

Пока что для расчета доступны 3 актива:

USDC;

USDT;

WETH.

В ближайшее время карта будет доступнее и на ней появятся новые функции. К слову пользователи, которые хотят получить оповещение, когда их можно будет оформить карту могут зарегистрироваться здесь.