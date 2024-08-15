MetaMask тепер випускає картки Mastercard для розрахунків криптовалютою

Команда MetaMask оголосила про пілотний запуск своєї картки. Користувачі зможуть використовувати свою крипту для покупок у фіатній валюті у будь-якій точці світу, де приймаються картки Mastercard.

Картки для розрахунку криптою

Mastercard у співпраці з платформою Baanx ініціювали пілотний проєкт. Спочатку буде випущена обмежена партія "декількох тисяч" карток. Наразі ці картки доступні користувачам по всьому ЄС та Великобританії.

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Картка MetaMask працює як традиційна дебетова картка: користувачі можуть здійснювати покупки безпосередньо зі свого гаманця MetaMask, зберігаючи при цьому свої кошти до моменту транзакції. Потім криптовалюта миттєво конвертується у фіат і стає доступною для здійснення покупок в Інтернеті або в магазині,

– написано у повідомленні.

Користувачі зобов'язані зберігати свою криптовалюту в мережі другого рівня Ethereum-мережі, розробленій MetaMask, компанією ConsenSys. Крім того, користувачі повинні використовувати гаманець MetaMask для встановлення лімітів витрат для своїх карток. Вони можуть зберігати свої ключі в будь-якому місці на власний розсуд.

Поки що для розрахунку доступні 3 активи:

USDC;

USDT;

WETH.

Найближчим часом картка буде доступнішою і на ній з'являться нові функції. До слова користувачі, які хочуть отримати сповіщення, коли їх можна буде оформити карту можуть зареєструватися тут.