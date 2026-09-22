Не хватает 30 миллиардов долларов: экономист рассказал, как перекрыть "дыру" в бюджете

Украина еще не получила около 30 миллиардов долларов международной помощи. Это зависит от того, выполнит ли государство обязательства перед партнерами.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, получить все необходимые средства до конца года возможно, но это довольно оптимистичная оценка. Если поступит лишь часть из них, то все равно придется что-то делать с "дырой" в бюджете на 2026 год.

Как решить проблему с деньгами?

Как подчеркнул Устенко, государству нужно было выполнить взятые на себя обязательства перед международными партнерами. Если бы все было сделано вовремя, то проблем с поступлением международной помощи не было бы.

Обычно речь идет о законопроектах, предусматривающих дальнейшую борьбу с коррупцией, развитие антикоррупционной архитектуры, реформирование наблюдательных советов. Также речь шла о ревизии с точки зрения расходов; начале приватизации предприятий в государственном секторе и т. д.

Условия, которые мы подписывали с ЕС, примерно такие же, как и с Международным валютным фондом. К тому же мы сами предлагали МВФ эти условия. Так же мы там обещали обложить налогом посылки до 150 евро. Почему так? Все страны ЕС с этого года начинают это делать. Там ждали, что и мы на это пойдем,

– сказал Устенко.

Почему не приняли необходимые законопроекты?

По словам эксперта, было достаточно много спорных требований, которые вызвали дискуссии внутри страны. Но проблема в том, что государство само их предложило. Соответственно начались задержки.

Кабмин должен был многое сделать. Народные депутаты должны были многое сделать. Депутаты не могут голосовать без внесенного законопроекта. Часть они написали сами. Я так понимаю, что это не было до конца согласовано с Кабмином. И начались обвинения. Если это продолжится, то все эти 30 миллиардов окажутся под угрозой. Как и деньги на следующий год,

– сказал Устенко.

Сможет ли Украина получить 30 миллиардов долларов до конца года: смотрите видео 24 Канала

Сейчас ситуация в экономике довольно критическая. Но в таком случае нужно принимать те решения, которые спасут государство. Поэтому сейчас нужно быстро выполнить все обязательства перед международными партнерами и получить помощь.

Если нужно спасать страну, то мы должны идти на непопулярные меры и решения. Я тоже не хотел бы вводить налог на посылки. Но если ты обещал, то должен это сделать. Также нужно было контролировать все расходы государственного бюджета. Как можно было давать различные кешбэки и дополнительные выплаты, если у тебя гигантский дефицит государственного бюджета?

– подчеркнул Устенко.