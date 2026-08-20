Пшеница дорожает почти до максимального уровня за 3 года: что происходит на рынке

Мировые цены на пшеницу приблизились к максимальному уровню почти за три года на фоне новых ударов по черноморской и дунайской инфраструктуре. Перебои с экспортом из Украины и России могут существенно сократить глобальные поставки зерна и усилить риски подорожания продовольствия.

Почему пшеница резко дорожает

Фьючерсы на эталонную пшеницу поднялись почти до трехлетнего максимума. Как пишет Financial Times, одним из главных факторов стало обострение ситуации вокруг экспортной инфраструктуры Черного моря.

В течение последних двух недель удары пришлись, в частности, по крупнейшему украинскому порту на Дунае, а также по российским терминалам в Новороссийске. Для международного зернового рынка это создает риски перебоев с поставками.

Значение Украины и России для мирового рынка пшеницы трудно переоценить. Россия является крупнейшим экспортером зерна в мире, тогда как Украина занимает пятое место. Вместе две страны обеспечивают около 30% мирового экспорта пшеницы.

По оценкам Oxford Economics, перебои в работе портов Азовского и Черного морей могут привести к сокращению мировых поставок зерна в этом году на 86 миллионов тонн. Это примерно 17% глобального экспорта.

Наибольшая часть потенциальных потерь приходится на Россию – около 52 миллионов тонн. Еще 34 миллиона тонн могут пришелся на Украину.

Для украинского экспорта проблема особенно острая, ведь альтернативные маршруты по железной дороге и через Дунай не способны полностью заменить морские перевозки. Даже при дополнительном увеличении пропускной способности они могут компенсировать лишь около 17 миллионов тонн.

Мировые цены на продовольствие могут вырасти

Ограничение экспорта происходит на фоне других факторов, которые уже оказывают давление на аграрные рынки. Среди них – масштабная засуха, погодные сбои, связанные с явлением Эль-Ниньо, а также дефицит удобрений вследствие войны США с Ираном.

Сочетание проблем с производством и логистикой создает риск нового витка роста мировых цен на продовольствие. Особенно уязвим рынок зерновых, поскольку сокращение экспорта больших поставщиков быстро сказывается на глобальном предложении.

По прогнозу Oxford Economics, мировые цены на продовольствие в 2026 году могут вырасти на 11,8%. В 2027 году ожидается дополнительный рост еще на 4,8%.

Для Украины эта ситуация означает одновременно и риски, и возможности. С одной стороны, перебои в работе портов затрудняют экспорт сельскохозяйственной продукции и создают дополнительные расходы для украинских производителей и трейдеров. С другой – сокращение глобального предложения может поддерживать высокие мировые цены на зерно.

В то же время полноценная замена морского экспорта альтернативными маршрутами остается сложной задачей. Именно поэтому дальнейшее развитие ситуации вокруг портов Черного моря и Дуная может напрямую влиять не только на украинский аграрный сектор, но и на мировой продовольственный рынок.

Между тем Украина за первые 13 дней августа экспортировала 790,7 тыс. тонн агропродукции – на 57,2% меньше, чем за аналогичный период июля. Наибольшее сокращение пришлось на морские перевозки, тогда как западные сухопутные маршруты частично взяли на себя экспортные потоки.