Как исправить ошибочные показания счетчика и избежать переплат
- Потребители могут исправить ошибочные показания счетчика через чат-боты ДТЭК в Viber или Telegram, если ошибка обнаружена вовремя.
- Для корректировки существенно отличных показателей может понадобиться фото счетчика с текущими данными, зонами потребления и серийным номером.
Отправленные ошибочные показатели счетчика могут повлечь за собой лишние расходы. Можно ли исправить ошибочные представления и что с ними делать, читайте далее.
Что делать с ошибочными показаниями счетчика?
Иногда случается, что потребитель вводит неправильные цифры. У ДТЭК успокаивают: если ошибку обнаружили вовремя, ее легко исправить. Особенно, если потребитель пользуется чат-ботом компании в Viber или Telegram, сообщает 24 Канал.
Читайте также Как украинцам проверить, назначили ли им льготы
То есть, если ошибочные данные переданы, например, за июль, то до 3 августа их можно обновить. Для этого просто повторно введите правильные показатели в чат-боте, а система автоматически зафиксирует последний вариант как актуальный.
Как проходит корректировка представленных показателей?
В некоторых случаях бот может попросить подтверждения. В частности, если новые показания существенно отличаются от предыдущих. В такой ситуации нужно прислать фото счетчика, где четко видно:
- текущие показания;
- зоны потребления (для многозонных счетчиков);
- серийный номер устройства.
Это позволит ДТЭК оперативно скорректировать информацию.
Как правильно передать показания счетчика?
- Ежемесячно украинцы должны передавать показатели электросчетчика, ведь это позволяет избежать необоснованных начислений и платить только за фактическое потребление.
- Данные следует отправлять в ДТЭК с 30 по 3 число. То есть два последних дня текущего месяца, а также три первых дня следующего.
Обратите внимание! Лучше проверить передачу, чем потом оспаривать некорректный счет. Если оставить все как есть, то потребитель рискует получить завышенную сумму к оплате, а дальнейшее выяснение обстоятельств потребует времени и усилий.