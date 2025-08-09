Что делать с ошибочными показаниями счетчика?

Иногда случается, что потребитель вводит неправильные цифры. У ДТЭК успокаивают: если ошибку обнаружили вовремя, ее легко исправить. Особенно, если потребитель пользуется чат-ботом компании в Viber или Telegram, сообщает 24 Канал.

То есть, если ошибочные данные переданы, например, за июль, то до 3 августа их можно обновить. Для этого просто повторно введите правильные показатели в чат-боте, а система автоматически зафиксирует последний вариант как актуальный.

Как проходит корректировка представленных показателей?

В некоторых случаях бот может попросить подтверждения. В частности, если новые показания существенно отличаются от предыдущих. В такой ситуации нужно прислать фото счетчика, где четко видно:

текущие показания;

зоны потребления (для многозонных счетчиков);

серийный номер устройства.

Это позволит ДТЭК оперативно скорректировать информацию.

Как правильно передать показания счетчика?

Ежемесячно украинцы должны передавать показатели электросчетчика, ведь это позволяет избежать необоснованных начислений и платить только за фактическое потребление.

Данные следует отправлять в ДТЭК с 30 по 3 число. То есть два последних дня текущего месяца, а также три первых дня следующего.

Обратите внимание! Лучше проверить передачу, чем потом оспаривать некорректный счет. Если оставить все как есть, то потребитель рискует получить завышенную сумму к оплате, а дальнейшее выяснение обстоятельств потребует времени и усилий.