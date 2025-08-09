Що робити із помилковими показаннями лічильника?

Іноді трапляється, що споживач вводить неправильні цифри. У ДТЕК заспокоюють: якщо помилку виявили вчасно, її легко виправити. Особливо, якщо споживач користується чат-ботом компанії у Viber або Telegram, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Як українцям перевірити, чи призначили їм пільги

Тобто, якщо помилкові дані передано, наприклад, за липень, то до 3 серпня їх можна оновити. Для цього просто повторно введіть правильні показники у чат-боті, а система автоматично зафіксує останній варіант як актуальний.

Як проходить коригування поданих показників?

У деяких випадках бот може попросити підтвердження. Зокрема, якщо нові свідчення суттєво відрізняються від попередніх. У такій ситуації потрібно надіслати фото лічильника, де чітко видно:

поточні покази;

зони споживання (для багатозонних лічильників);

серійний номер пристрою.

Це дозволить ДТЕК оперативно скоригувати інформацію.

Як правильно передати показники лічильника?

Щомісяця українці мають передавати показники електролічильника, адже це дозволяє уникнути необґрунтованих нарахувань і платити лише за фактичне споживання.

Дані слід надсилати у ДТЕК з 30 по 3 число. Тобто два останні дні поточного місяця, а також три перші дні наступного.

Зверніть увагу! Краще перевірити передання, ніж потім оскаржувати некоректний рахунок. Якщо залишити все як є, то споживач ризикує отримати завищену суму до сплати, а подальше з’ясування обставин вимагатиме часу та зусиль.