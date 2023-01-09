Кабмин увеличил втрое компенсацию по уходу за ребенком
Источник:Правительственный портал
"Муниципальная няня", или другими словами компенсация стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет возросла до более чем 6 тысяч гривен. Также изменились отдельные условия предоставления услуги для обеспечения получения поддержки именно теми, кто в ней больше всего нуждается.
Компенсация по уходу за ребенком выросла
С 1 января возрос размер возмещения услуги няня с одного прожиточного минимума (а при уходе за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы.
Читайте также Выплаты при рождении ребенка в 2023 году
Теперь семьи будут получать 6 700 гривен, согласно постановлению № 1474. Раньше компенсация составляла 2 272 гривен.
Кто может рассчитывать на компенсацию
Компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет, "муниципальная няня" предоставляется в случае:
- осуществление ухода за ребенком с инвалидностью,
- если родитель, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.
Кто такая "муниципальная няня"С 1 января 2019 года в Украине начала действовать социальная программа "муниципальная няня". С ее помощью Правительство может возмещать родителям часть зарплаты няни, которая ухаживает за детьми до трех лет.
Муниципальная няня – любое физическое или юридическое лицо, оказывающее услугу по уходу за детьми и с которым заключен договор об осуществлении ухода за ребенком до трех лет, кроме государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования, родителей и опекунов ребенка.
Механизм начисления компенсации
Механизм начисления компенсации услуги будет определяться в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге, "муниципальная няня".
В течение января 2023 года родители, опекуны ребенка младше трех лет, получающие возмещение стоимости услуги, "муниципальная няня" должны подтвердить свое право на такое возмещение.Важно! Чтобы получать возмещение от государства за услуги няни, нужно подать соответствующим структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения документы.