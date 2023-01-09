Кабмін збільшив утричі компенсацію по догляду за дитиною
Джерело:Урядовий портал
"Муніципальна няня", або іншими словами компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років зросла до більш як 6 тисяч гривень. Також змінились окремі умови надання послуги для забезпечення отримання підтримки саме тими, хто її найбільше потребує.
Компенсація по догляду за дитиною зросла
З 1 січня зріс розмір відшкодування послуги няня з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати.
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Тепер сім'ї будуть отримувати 6 700 гривень, згідно з постановою № 1474. Раніше ж компенсація складала 2 272 гривень.
Хто може розраховувати на компенсацію
Компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років, "муніципальна няня" надається у разі:
- здійснення догляду за дитиною з інвалідністю,
- якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.
Хто така "муніципальна няня"З 1 січня 2019 року в Україні почала діяти соціальна програма "муніципальна няня". З її допомогою Уряд може відшкодовувати батькам частину зарплати няні, яка доглядає дітей до трьох років.
Муніципальна няня – будь-яка фізична чи юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини.
Механізм нарахування компенсації
Механізм нарахування компенсації послуги визначатиметься в залежності від фактичного часу здійснення такого догляду за дитиною на підставі акту про надану послугу, «"муніципальна няня".
Протягом січня 2023 року батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги, "муніципальна няня" повинні підтвердити своє право на таке відшкодування.Важливо! Щоб отримувати відшкодування від держави за послуги няні потрібно подати відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення документи.