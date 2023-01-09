Кабмін збільшив утричі компенсацію по догляду за дитиною

"Муніципальна няня", або іншими словами компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років зросла до більш як 6 тисяч гривень. Також змінились окремі умови надання послуги для забезпечення отримання підтримки саме тими, хто її найбільше потребує.

Компенсація по догляду за дитиною зросла

З 1 січня зріс розмір відшкодування послуги няня з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати.

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