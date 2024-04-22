МВФ признал ценность биткоина: сколько сейчас стоит криптовалюта
22 апреля 2024, 18:56Читати новину українською
В последнем отчете МВФ отметил, что биткойн стал важным финансовым инструментом в странах, страдающих от гиперинфляции, таких как Аргентина и Венесуэла. Что касается курса криптовалюты к доллару, то он продолжает расти.
Как изменилась цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 22 апреля выглядел следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 66,02 тысячи доллара за монету (+1,41% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 3,18 тысячи доллара за монету (+0,58% за сутки).
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