МВФ признал ценность биткоина: сколько сейчас стоит криптовалюта

22 апреля 2024, 18:56
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В последнем отчете МВФ отметил, что биткойн стал важным финансовым инструментом в странах, страдающих от гиперинфляции, таких как Аргентина и Венесуэла. Что касается курса криптовалюты к доллару, то он продолжает расти.

Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 22 апреля выглядел следующим образом:

  • Bitcoin (BTC) – 66,02 тысячи доллара за монету (+1,41% за сутки);
  • Ethereum (ETH) – 3,18 тысячи доллара за монету (+0,58% за сутки).

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МВФ признал ценность биткойна

В останньому звіті МВФ зауважив, що біткойн все частіше слугує важливим каналом для транскордонних фінансових потоків в умовах глобальної фінансової нестабільності.

За даними МВФ значні обсяги транзакцій походять з Аргентини та Венесуели, де громадяни страждають від гіперінфляції. В таких країнах біткойн став важливим фінансовим інструментом для збереження багатства й доступу до світових ринків, а не просто спекулятивною інвестицією.

Зверніть увагу! Аналітики виявили, що транзакції з біткойнами не тільки значні за обсягом, але й мають унікальні характеристики порівняно з традиційними потоками капіталу.
Автор: Дар'я Вереньова