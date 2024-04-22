МВФ визнав цінність біткойна: скільки зараз коштує криптовалюта
22 квітня 2024, 18:56Читать новость на русском
В останньому звіті МВФ зауважив, що біткойн став важливим фінансовим інструментом в країнах, які страждають від гіперінфляції, як от Аргентина та Венесуела. Що стосується курсу криптовалюти до долара, то він продовжує рости.
Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 22 квітня мав такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 66,02 тисячі долара за монету (+1,41% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,18 тисячі долара за монету (+0,58% за добу).
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