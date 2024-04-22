МВФ визнав цінність біткойна: скільки зараз коштує криптовалюта

22 квітня 2024, 18:56
Читать новость на русском

В останньому звіті МВФ зауважив, що біткойн став важливим фінансовим інструментом в країнах, які страждають від гіперінфляції, як от Аргентина та Венесуела. Що стосується курсу криптовалюти до долара, то він продовжує рости.

Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 22 квітня мав такий вигляд:

  • Bitcoin (BTC) – 66,02 тисячі долара за монету (+1,41% за добу);
  • Ethereum (ETH) – 3,18 тисячі долара за монету (+0,58% за добу).

Читайте також  Як вивести криптовалюту на картку: популярні та зручні варіанти для кожного

МВФ визнав цінність біткойна

В останньому звіті МВФ зауважив, що біткойн все частіше слугує важливим каналом для транскордонних фінансових потоків в умовах глобальної фінансової нестабільності.

За даними МВФ значні обсяги транзакцій походять з Аргентини та Венесуели, де громадяни страждають від гіперінфляції. В таких країнах біткойн став важливим фінансовим інструментом для збереження багатства й доступу до світових ринків, а не просто спекулятивною інвестицією.

Зверніть увагу! Аналітики виявили, що транзакції з біткойнами не тільки значні за обсягом, але й мають унікальні характеристики порівняно з традиційними потоками капіталу.
Автор: Дар'я Вереньова