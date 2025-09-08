Ситуация с водоснабжением в оккупированной части Донбасса ухудшается не только из-за уничтожения россиянами инфраструктуры водоканала, но и из-за неконтролируемой промышленной деятельности. Оккупационные власти не проводили технические проверки шахт и тем самым загрязнили подземные воды, что теперь представляет угрозу для жителей региона.

Как промышленная деятельность Донбасса влияет на проблемы с водой?

В комментарии 24 Каналу директор организации "Восточная Правозащитная Группа", Павел Лисянский, рассказал, что кроме бездействия оккупационных властей, что привело к проблемам с водоснабжением в регионе, промышленная деятельность Донбасса также влияет на ситуацию.

Есть пример из Антрацитовского района Луганской области, где разрабатываются ловушки, ведущие за собой вскрытие больших котлованов и отсутствие дальнейшей рекультивации там.

Это соответственно способствует тому, что возникают геологические нарушения, например трещины, из которых выходят поверхностные воды.

Павел Лисянский Основатель правозащитной организации "Восточная Правозащитная Группа" Стоит добавить, что когда территории Донбасса не были оккупированы, то вода постоянно откачивалась из шахт, а затем проходила обработку для использования в технических целях. А сегодня на территориях многих объектов откачка прекращена, водяной столб постепенно поднимается и выходит в верхние горизонты.

Лисянский отмечает, что с выходом шахтных вод на поверхность также появляются вредные компоненты. По его словам, оккупационная власть серьезно рассматривает использование таких вод для бытовых потребителей.

Почему шахтная вода является вредной?

Дело в том, что вода в шахтах насыщена химическими веществами, а кипячение не поможет избавиться в ее составе солей и тяжелых металлов. Таким образом, для питья она непригодна.

Кроме того, в далеком 1979 году на шахте "Юнком" советская власть провела ядерный взрыв под названием "Кливаж", из-за которого сформировалась полость и зона трещин в шахте.

Через десятки лет, в 2018 году, российские власти на оккупированных территориях прекратили откачивать воду из объекта, что привело к подъему шахтных вод на поверхность. Ожидается, что уже в 2026 году уровень воды достигнет поверхности.

Хуже всего то, что с достижением уровня поверхности в водоносные горизонты и водотоки попадут радионуклиды, то есть радиоактивные вещества.

Что известно о проблемах с водоснабжением на оккупированных территориях?