Кто виноват в отсутствии воды в Донецке?
Подробнее все объяснил Руководитель Центра оккупации территорий Петр Андрющенко для 24 Канала.
Он вспомнил о подрыве россиянами Каховской ГЭС летом 2023 года. Однако именно эти события непосредственно не повлияло на поставки Северским Донцом или вторым каналом поставки, ведущим из Днепра.
Однако каналы Северский Донец и Днепр – Донбасс питали в том числе и водохранилища и водоемы, которые расположены на территории Донецкой области.
И в результате того, что была взорвана Каховская ГЭС, изменилась вся гидрокарта. Поэтому, упал уровень грунтовых вод,
– рассказал Андрющенко.
То есть эти воды больше не смогли питать природные источники с такой же интенсивностью и объемом, как было до подрыва ГЭС. Поэтому обмеление водоемов произошло довольно быстро.
Не следует также забывать и то, что водный горизонт, то есть места, где есть пресная вода для бурения под землей, опустился довольно низко – более чем на 100 метров. Таким образом вода в колодцах также исчезла.
Обратите внимание! Если раньше жители на оккупированных территориях могли поехать и набрать воды в колодцах из-за отсутствия централизованного снабжения, то сейчас такой возможности нет.
Можно ли назвать данную ситуацию катастрофой?
Ситуация с поставками воды действительно является катастрофической. Дело в том, что россияне уничтожили всю инфраструктуру, которая связана с каналом поставки "Северский Донец". А это был единственный путь, которым подавали воду в Донецкую область, в частности как на оккупированную, так и на подконтрольную Украине территорию.
В каких еще городах, кроме Донецка, возникают трудности с водой?
В частности в Мариуполе проблемы с водоснабжением. Почти полностью обмелело Старокрымское водохранилище, что является единственным источником воды временно оккупированного города.
В частности в населенном пункте происходят отключения воды без предупреждения. Жители города устраивают стихийные протесты и останавливают коммунальщиков.