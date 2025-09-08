Кто виноват в отсутствии воды в Донецке?

Подробнее все объяснил Руководитель Центра оккупации территорий Петр Андрющенко для 24 Канала.

Он вспомнил о подрыве россиянами Каховской ГЭС летом 2023 года. Однако именно эти события непосредственно не повлияло на поставки Северским Донцом или вторым каналом поставки, ведущим из Днепра.

Однако каналы Северский Донец и Днепр – Донбасс питали в том числе и водохранилища и водоемы, которые расположены на территории Донецкой области.

И в результате того, что была взорвана Каховская ГЭС, изменилась вся гидрокарта. Поэтому, упал уровень грунтовых вод,

– рассказал Андрющенко.

То есть эти воды больше не смогли питать природные источники с такой же интенсивностью и объемом, как было до подрыва ГЭС. Поэтому обмеление водоемов произошло довольно быстро.

Не следует также забывать и то, что водный горизонт, то есть места, где есть пресная вода для бурения под землей, опустился довольно низко – более чем на 100 метров. Таким образом вода в колодцах также исчезла.

Обратите внимание! Если раньше жители на оккупированных территориях могли поехать и набрать воды в колодцах из-за отсутствия централизованного снабжения, то сейчас такой возможности нет.

Можно ли назвать данную ситуацию катастрофой? Ситуация с поставками воды действительно является катастрофической. Дело в том, что россияне уничтожили всю инфраструктуру, которая связана с каналом поставки "Северский Донец". А это был единственный путь, которым подавали воду в Донецкую область, в частности как на оккупированную, так и на подконтрольную Украине территорию.

В каких еще городах, кроме Донецка, возникают трудности с водой?