Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на интервью начальника Николаевской ОГА Виталия Кима для Новости.LIVE.

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Что рассказал Ким о возвращении водоснабжения в Николаеве?

В Николаеве 25 июля начались тестовые запуски очистных сооружений. Эта работа имеет целью обеспечить город питьевой водой. Так уже к октябрю в Николаеве не будет проблемы с водой, поставки будет таким, как до большой войны. Виталий Ким отметил, что сейчас водоснабжение питьевой воды является проблемой только для Николаева.

Вся область с водой, есть несколько населенных пунктов, которые 30 лет исторически используют привозную воду. Там тоже есть проект, там 7 тысяч жителей, вся остальная область с водой,

– отметил глава областной военной администрации.

Сейчас в городе питьевая вода раздается бесплатно, в этом плане ничего не меняется, пока система не заработает на полную.

По словам Кима, создано 230 новых артезианских скважин. Очистные мощности составляют около 500 кубов в час. Но решить наболевшую проблему в Николаеве все же удалось благодаря решению президента Украины.

Напомним, в Николаеве из-за работ по замене помпового оборудования в инфраструктуре водосетей города водоснабжение в домах людей полностью отсутствовало. Однако вечером 29 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что работы завершены и вода постепенно будет возвращаться в краны потребителей.