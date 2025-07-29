Где сейчас можно найти наиболее доступные варианты жилья в Николаеве и как изменился рынок города, передает 24 Канал со ссылкой на агентство недвижимости ksagen.

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Почему в Николаеве доступное жилье?

Как рассказывается, в июле Николаев вошел в список 5 городов с самыми низкими ценами на квартиры.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

За 1-комнатную квартиру средняя цена составляет около 748 тысяч гривен,

2-комнатная квартира обойдется в 1,1 миллиона гривен,

зато 3-комнатная квартира – 1,5 миллиона гривен.

Такие показатели цен делает город привлекательным для тех, кто ищет жилье с перспективой на будущее, ведь инфраструктура города постепенно восстанавливается, а рынок оживает.

Какие главные преимущества приобретения жилья в Николаеве:

Доступная цена за достойное качество на фоне высоких цен в центральных и западных регионах страны,

за достойное качество на фоне высоких цен в центральных и западных регионах страны, Появление новых предложений на рынке – собственники, которые уехали из города, выставляют квартиры на продажу.

– собственники, которые уехали из города, выставляют квартиры на продажу. Возможность получить компенсацию или льготную ипотеку, например "еВідновлення" и "еОселя".

или льготную ипотеку, например "еВідновлення" и "еОселя". Инфраструктурное восстановление – в городе постепенно ремонтируют дороги, объекты коммунального хозяйства, открывают школы и садики.

Чего ждать от вторичного рынка в Николаеве?

Ожидается, что во второй половине 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке может расти. Но это в случае, если стабилизируется ситуация с безопасностью.

Обратите внимание! На сегодня спрос на 2-комнатные и 3-комнатные квартиры превышает предложение в отдельных районах.

Именно поэтому на фоне такого восстановления и поддержки государства Николаев может стать одной из точек роста на южном рынке недвижимости.