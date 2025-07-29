Які квартири є найбільш доступні для купівлі в Миколаєві та як змінився ринок міста за останні роки, передає 24 Канал з посиланням на агентство нерухомості ksagen.

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Чому у Миколаєві доступне житло?

Як розповідається, у липні Миколаїв увійшов до списку 5 міст із найнижчими цінами на квартири.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

За 1-кімнатну квартиру середня ціна становить близько 748 тисяч гривень,

2-кімнатна квартира обійдеться в 1,1 мільйона гривень,

натомість 3-кімнатна квартира – 1,5 мільйона гривень.

Такі показники цін робить місто привабливим для тих, хто шукає житло з перспективою на майбутнє, адже інфраструктура міста поступово відновлюється, а ринок оживає.

Які головні переваги придбання житла в Миколаєві:

Доступна ціна за гідну якість на фоні високих цін у центральних та західних регіонах країни,

за гідну якість на фоні високих цін у центральних та західних регіонах країни, Поява нових пропозицій на ринку – власники, які виїхали з міста, виставляють квартири на продаж.

– власники, які виїхали з міста, виставляють квартири на продаж. Можливість отримати компенсацію або пільгову іпотеку, як-от "єВідновлення" та "єОселя".

або пільгову іпотеку, як-от "єВідновлення" та "єОселя". Інфраструктурне відновлення – у місті поступово ремонтують дороги, об'єкти комунального господарства, відкривають школи та садочки.

Чого чекати від вторинного ринку в Миколаєві?

Очікується, що у другій половині 2025 року вартість квартир на вторинному ринку може зростати. Але це у випадку, якщо стабілізується безпекова ситуація.

Зверніть увагу! На сьогодні попит на 2-кімнатні та 3-кімнатні квартири перевищує пропозицію в окремих районах.

Саме тому на фоні такого відновлення та підтримки держави Миколаїв може стати однією із точок зростання на південному ринку нерухомості.