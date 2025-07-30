Про це 24 Канал пише з посиланням на інтерв'ю начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма для Новини.LIVE.

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Що розповів Кім про повернення водопостачання в Миколаєві?

У Миколаєві 25 липня розпочалися тестові запуски очисних споруд. Ця робота має на меті забезпечити місто питною водою. Так вже до жовтня в Миколаєві не буде проблеми з водою, постачання буде таким, як до великої війни. Віталій Кім зазначив, що нині водопостачання питної води є проблемою лише для Миколаєва.

Вся область з водою, є декілька населених пунктів, які 30 років історично використовують привізну воду. Там теж є проєкт, там 7 тисяч мешканців, вся інша область з водою,

– зазначив очільник обласної військової адміністрації.

Наразі в місті питна вода роздається безоплатно, в цьому плані нічого не змінюється, аж доки система не запрацює на повну.

За словами Кіма, створено 230 нових артезіанських свердловин. Очисні потужності складають близько 500 кубів на годину. Але розв'язати наболілу проблему в Миколаєві все ж вдалося завдяки рішенню президента України.

Нагадаємо, в Миколаєві через роботи із заміни помпового обладнання в інфраструктурі водомереж міста водопостачання в будинках людей було повністю відсутнє. Однак увечері 29 липня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що роботи завершені й вода поступово повертатиметься в крани споживачів.