Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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Що відомо про відсутність води в Миколаєві?

В Миколаєві 2 доби може не бути води. Мер розповів, з чим це пов'язано.

Для виконання робіт по заміні насосного обладнання в інфраструктурі водомереж міста орієнтовно з 08:00 29.07 по 20:00 30.07 буде припинено водопостачання в Миколаєві,

– йдеться у повідомленні.

Міський голова звернувся до жителів регіону та закликав зробити запас води щонайменше на дві доби, як це рекомендовано на час дії воєнного стану.

"Перепрошуємо за незручності", – додав мер.

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До слова, у Миколаєві 14 липня сталася аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Тоді повідомляли про можливі перебої з водопостачанням.