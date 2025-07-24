Про це повідомив керівник відділення Норвезької народної допомоги Руне Дейл-Андерсен виданню NRK, передає 24 Канал.

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Які наслідки удару по Миколаєву?

У четвер, 24 липня, дрон уразив приміщення бази Норвезької народної допомоги (Norwegian People's Aid) у Миколаєві. Руне Дейл-Андерсен заявив, що у момент удару в таборі не було людей, тому обійшлося без жертв. Є лише матеріальні збитки.

Ми не знаємо, чи це російський безпілотник, збитий Україною, чи це справжній безпілотник, який врізався в польову базу,

– сказав він.

Зараз організація з'ясовує усі деталі обстрілу. Норвезька народна допомога має близько 400 працівників, які займаються гуманітарним розмінуванням на лінії фронту на Півдні.

За словами представника організації, це перший випадок, коли дрон влучив безпосередньо біля їхньої бази.

Нічний обстріл регіону

Вночі на Миколаївщині та в місті лунала повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА ворогом. Близько 3 години ранку мешканці могли чути вибухи від роботи ППО.

Згодом з'явилась інформація про пожежу. За даними ОВА, обійшлось без постраждалих. Загалом за атаку українські оборонці збили або подавили 8 ворожих дронів в області.