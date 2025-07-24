Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Усю ніч в місті працювали екстрені служби. На місцях розгорнули оперативні штаби.

До теми Є загроза обвалу: страшні наслідки масованого удару "Шахедами" по Одесі

Що відомо про наслідки удару по Одесі?

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок російської атаки також постраждали два навчальні заклади міста. Загальна площа руйнувань становить понад 280 квадратних метрів. Багато де на стінах тріщини, пошкоджені стелі, обвалена штукатурка, вибиті вікна тощо.

Зокрема російські безпілотники пошкодили Палац дитячої та юнацької творчості на Приморському бульварі, який є пам'яткою архітектури початку XIX століття. Будівля вже не вперше страждає від ворожих атак. Наразі відомо, що там вибито 19 вікон, зруйновані 3 зовнішні двері, пошкоджені два старовинні ліхтарі та частково обвалений фасадний карниз.

Наслідки удару по Одесі / Фото Геннадій Труханов

Пошкодження у Палац дитячої та юнацької творчості / Фото Геннадій Труханов

Окрім цього, внаслідок російської атаки виникла пожежа на ринку "Привоз". Рятувальники ще вночі почали ліквідовувати наслідки терористичної атаки ворога. Пожежу вже загасили.

Пожежа на "Привозі" / Фото ДСНС Одещини

Рятувальники ліквідовують пожежу / Фото ДСНС Одещини