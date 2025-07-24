Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Що відомо про атаку по Україні вночі 24 липня?
У ніч проти 24 липня росіяни атакували 107-ма засобами повітряного нападу.
Так, цієї ночі ворог атакував 4-ма крилатими ракетами Іскандер-К та 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Брянськ,
- Курськ,
- Шаталово,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.
Атаковано Одещину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Черкащину та Запоріжжя,
– повідомляють в ПС.
В Повітряних силах зазначили, що за попередніми даними, станом на 11:30 силами ППО збито/подавлено 1 крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Зафіксовано влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях,
– вказали там.
Збиті цілі під час атаки / Інфографіка Повітряних сил