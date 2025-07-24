Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Чим Росія атакувала Україну в ніч на 24 липня?

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки російської масованої атаки на Україну, що сталася вночі 24 липня. За його словами, по цивільному населенню держави ворог запустив 103 ударних БпЛА, більшість із яких – "Шахеди", та чотири ракети.

Російська армія била своєю зброєю по містах та селах, де проживають люди, тому не обійшлося без загиблих цивільних. Так на Харківщині, на жаль, загинули троє людей. В інших населених пунктах поранені ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах.

Українська делегація 23 липня на зустрічі в Стамбулі вкотре закликала Росію припинити вогонь. Однак окупанти не приймають пропозицію та у відповідь б’ють по житлових будинках, ринку "Привоз" в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі на Харківщини, навчальному закладу в Запоріжжі та по населених пунктах Донеччини, Сумщини та Миколаївщини.

Росія не припиняє терор, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах,

– зауважив український лідер.

Зеленський додав, що Україна буде робити все, аби в першу чергу працювала дипломатія. Але обов'язок завершити війну лежить саме на Росії, яка її й почала.