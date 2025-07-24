Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Чем Россия атаковала Украину в ночь на 24 июля?

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги российской массированной атаки на Украину, произошедшей ночью 24 июля. По его словам, по гражданскому населению государства враг запустил 103 ударных БпЛА, большинство из которых – "Шахеды", и четыре ракеты.

Российская армия била своим оружием по городам и селам, где проживают люди, поэтому не обошлось без погибших гражданских. Так на Харьковщине, к сожалению, погибли три человека. В других населенных пунктах ранены еще более десяти человек ранены, в частности девятилетний ребенок в Черкассах.

Украинская делегация 23 июля на встрече в Стамбуле в очередной раз призвала Россию прекратить огонь. Однако оккупанты не принимают предложение и в ответ бьют по жилым домам, рынка "Привоз" в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре на Харьковщине, учебном заведении в Запорожье и по населенным пунктам Донецкой, Сумской и Николаевской областей.

Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабные санкционные ответы и наши удары по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам,

– отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украина будет делать все, чтобы в первую очередь работала дипломатия. Но обязанность завершить войну лежит именно на России, которая ее и начала.