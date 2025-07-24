Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.
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Что известно о последствиях атаки врага по Одессе?
Алексей Кулеба сообщил, что в результате атаки на Одесскую область поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.
К сожалению, есть раненые. Людям оказывают необходимую помощь, продолжается спасательная операция.
Среди портовиков и железнодорожников, к счастью, обошлось без пострадавших. По словам чиновника, персонал вовремя эвакуировали благодаря системе мониторинга и оповещения.
Удар направлен на объекты, обеспечивающие работу транспортной сети. Повреждены зерновые склады, погрузочную технику, административные помещения. Часть оборудования уничтожена,
– сообщил Кулеба.
Последствия атаки России по Одесской области / Фото ГСЧС, из телеграмма Алексея Кулебы
Кроме этого, разрушена инфраструктура Укрзализныци. Так, в результате атаки уничтожен подвижной состав, повреждены пути и системы управления.
Также указывается, что есть разрушения в жилом секторе, более 60 частных и многоквартирных домов. Вследствие действий вражеской армии пострадали детский сад и объекты социальной сферы в центральной части Одессы.
На местах работают все необходимые службы, продолжается ликвидация последствий.