Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

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Какие последствия атаки по Одессе?

Одесса 24 июля пережила очередную адскую ночь. Так, армия страны-агрессора массированно атаковала город ударными БпЛА.

Разрушена жилая 9-этажка – без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели заявили, что есть угроза обрушения конструкций.

Известно, что они эвакуировали 33 жителя и спасли 5 – их заблокировало в квартирах.

Последствия атаки по Одессе / Фото ГСЧС

На месте удара работали кинологи – четвероногие спасатели искали вероятных пострадавших.

Указывается, что возле дома развернут Пункт несокрушимости ГСЧС. С людьми работают психологи ГСЧС и Нацполиции. Там добавили, что спасатели работают и по другим адресам, где возникли пожары в частном доме и АЗС. Предварительно, пострадали 3 человека.