Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Що відомо про відключення води у Миколаєві 14 липня?

Близько 10:20 посадовець написав, що в Миколаєві можливі перебої з водопостачанням через аварію. Віталій Кім зазначив, що бригади вже працюють над відновленням. Очікується, що протягом доби все виправлять.

Уже о 10:45 "Миколаївводоканал" повідомив, що внаслідок аварії на водозборі припинено постачання в Корабельному районі.

У місті водопостачання буде здійснюватися з пониженим тиском! Ймовірна ситуація – повного відключення водопостачання. В кого є можливість, зробіть запас води!

– наголосили у водоканалі.

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Зверніть увагу! Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 15 липня. Жителів закликають слідкувати за оголошеннями.