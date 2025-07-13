Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне". Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 19:57.
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Що відомо про вибухи в Миколаєві?
Про загрозу ворожих ударних БпЛА з південного напрямку Повітряні сили ЗСУ повідомили одразу для Херсонської та Миколаївської областей.
Увага! Миколаїв! БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!
– написали оборонці неба о 20:11.
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