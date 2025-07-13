Близько 18:30 на Чернігівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибухи у Ніжині

О 19:21 Повітряні сили повідомляли, що БпЛА перебувають на межі Сумщини і Чернігівщини, а також в центральній частині Чернігівщини, і рухаються у південно-західному та південному напрямках.

О 19:50 у Ніжині пролунали вибухи.

До слова, 13 липня російські дрони атакували місто Самар, пошкодивши школу, 9 багатоквартирних будинків та 7 авто. Також постраждав 25-річний чоловік.

Також окупанти вдарили по Слов'янську дронами, пошкодивши клінічну лікарню та дитячий садок.

Останнім часом ворог посилив обстріли українських міст, зокрема масовані. Експерти вважають, що мета Росії – знищити військові можливості нашої країни, а також залякати населення та уряд.