Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Що відомо про атаку на Самар 13 липня?

У Самарі через російські удари понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна. Точні пошкодження ще підраховують фахівці.

На місці працюють всі. Представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники. Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите,

– вказав Лисак.

Принагідно очільник ОВА нагадав, що відновити пошкоджене майно допомагає й держава. Податися на компенсацію можна через програму "єВідновлення".

Наслідки атаки на Самар 13 липня / фото Дніпропетровської ОВА

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.



Зауважимо, вибухи у Самарі пролунали близько 11 години ранку. Тип дронів, які атакували місто, наразі не уточнювався.